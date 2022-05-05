В Башкирии депутат от ЛДПР избил бывшего тестя, а после набросился на журналиста

Арсений Камалов депутат и член партии ЛДПР избил бывшего тестя, когда забирал на выходные дочь, а после набросился на журналистка и наехал машиной на ногу очевидцу событий, сообщает телеграм-канал SHOT.

В Башкирии депутат и член партии ЛДПР Арсений Камалов избил бывшего тестя. Как сообщает телеграм-канал SHOT, конфликт произошел, когда депутат приехал забрать у экс-супруги дочь на выходные, однако в итоге избил пенсионера. В частности, пострадавший утверждает, что удары наносились и ногами по голове. — По сути беспричинно, все произошло из-за того, что я сказал: «Это и моя внучка» на слова, что «Это моя дочь». Буквально через секунды там удары в лицо, в глаз. Потом с ноги, как сказал свидетель, по голове. То есть я упал сразу, рассказывает бывший тесть Арсения Камалова. Видео: SHOT После инцидента экс-супруга чиновника вместе с пострадавшим пенсионером решили придать огласке случившемуся и обратились в СМИ. Однако журналист в результате общения с Камаловым также пострадал — чиновник отобрал у него телефон, на которых велась видеосъемка и сел в машину, где намеревался то самое видео удалить, а после ударил несколько раз по голове хозяина телефона, когда тот хотел вернуть смартфон. Примечательно, что на этом инцидент не завершился и список пострадавших пополнил случайный прохожий, который попытался помочь избитому журналисту. Так, Арсений Камалов наехал машиной на ногу прохожего. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что в отделение полиции № 8 поступили заявления «от жителя Благовещенского района и от жителя Уфы о причинении друг-другу телесных повреждений». Так, по факту инцидента проводится проверка, а пострадавших направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Отметим, что Арсений Камалов, согласно официальному сайту партии ЛДПР, является депутатом городского поселения города Благовещенск РБ. Соответствующая информация есть и на сайте городской администрации. Всего в 2020 году чиновник избирался 4 раза: в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском и Благовещенске. Помимо чиновничьей деятельности Камалов является владельцем и директором частного охранного агентства «Фараон».

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