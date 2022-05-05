Штраф за плакат и экспериментальный круиз: главное за день в Башкирии

Штраф за плакат и экспериментальный круиз: главное за день в Башкирии
Штраф за плакат и экспериментальный круиз: главное за день в Башкирии
Вчера, 22:15ОбществоАзамат НуховФото: Ольга Селезнёва / 1MI
О главных событиях в Уфе и Башкирии за 5 мая — в материале Mkset

В столицу Башкирии в рамках круизного тура прибыл теплоход «Александр Пушкин». Власти республики заявили, что это первый раз, когда по реке Белой в Башкирии сплавляется четырёхпалубное судно, а глава региона и вовсе рассказал о намерении развивать круизный туризм в республике. Однако не все оказалось так просто в этой истории — про круизный эксперимент и кипрский офшор Mkset рассказал здесь.

В Уфе мать-одиночку оштрафовали на 15 тысяч рублей после доноса соседки. Елена Сафонова заметила в окне своей соседки 29-летней Регины Ибрагимовой плакат антимилитаристского содержания и поспешила сообщить об этом в правоохранительные органы республики, а также обратиться к омбудсмену по правам ребенка в Башкирии. Итогом судебных разбирательств для Регины Ибрагимовой стал штраф по делу об административном правонарушении.

Сегодня же стало известно, что уфимцам придётся выплатить огромную переплату, которую в компании БашРТС им насчитали ещё в 2020 году. Тогда уровень общественного возмущения был столь велик, что за масштабную переплату перед уфимцами извинился сам глава региона Радий Хабиров. Однако по прошествии с того момента почти двух лет, жители города вновь обнаружили заоблачные суммы в платежных квитанциях.

Чиновник Фарит Гиндуллин досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Причиной ухода с поста депутата Курултая стали семейные обстоятельства. Продолжая депутатскую тематику, — стало известно, что депутат от партии ЛДПР Арсений Камалов избил своего бывшего тестя, набросился на журналиста, а также наехал на ногу очевидцу событий.

В Башкирии в этом году впервые с 2019 года акция «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. При этом в некоторых учебных заведениях родителей снабдили особой памяткой, в которой говорится о запрете на использование во время акции зонтов, а также о запрете на любые надписи на штендерах с фотографиями ветеранов. За комментарием по данной ситуации корреспондент Mkset обратился в мэрию города.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы