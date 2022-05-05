Штраф за плакат и экспериментальный круиз: главное за день в Башкирии

В Башкирии в этом году впервые с 2019 года акция «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. При этом в некоторых учебных заведениях родителей снабдили особой памяткой, в которой говорится о запрете на использование во время акции зонтов, а также о запрете на любые надписи на штендерах с фотографиями ветеранов. За комментарием по данной ситуации корреспондент Mkset обратился в мэрию города.