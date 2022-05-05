Прямой рейс из Уфы до Иркутска запустят со 2 июня

Начиная со 2 июня из международного аэропорта Уфы можно будет долететь прямым рейсом в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Выполнять рейсы будет авиакомпания S7. Сообщается, что вылеты будут осуществляться по вторникам и четвергам на самолетах Airbus A320 вместимостью 164 пассажира.
Отмечается, что время полета составит 4,5 часа.
Напомним, ранее стало известно о запуске прямых авиарейсов из столицы республики в Сочи. Полеты планируется начать уже в июне этого года.
Также ранее сообщалось об экстренной остановке, которую в Уфе вынужден был совершить Boeing 737, следовавший по маршруту Москва-Ереван. Подробнее о случившемся Mkset рассказал здесь.