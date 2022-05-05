Против экс-замглавы администрации района Башкирии возбудили дело за 46 тысяч рублей

Причиной возбуждения уголовного дела стала прокурорская проверка, которая и установила, что экс-чиновник выделил себе 46 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 5 мая.

Проверка соблюдения законодательства в сфере бюджета прокуратуры Кушнаренковского района Башкирии выявила нарушение закона, которое допустил уже экс-чиновник, который ранее занимал пост заместителя главы района. Мужчина не имея на то полномочий издал приказ о выплате ему единовременной денежной выплаты в размере 46 тысяч рублей. 46 тысяч экс-чиновник получил, но следом материалы прокурорской проверки получили уже следователи, которые изучив данные коллег возбудили против щедрого бывшего чиновника уголовное дело по статье присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения — часть 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Дело теперь у следователей, но его ход прокуратура продолжит контролировать. По данной статье за последнее время в Башкирии было возбуждено не так уж и мало дел против чиновников, однако речь шла о куда больших размерах присвоенного имущества. Так например еще в прошлом октябре главу Таптыковского сельсовета заподозрили в том, что он присвоил более полутора миллионов рублей, которые он по версии правоохранителей начислял себе под видом материальной помощи. Но его полуторамиллионный трюк незадолго до этого превзошел глава Кушнаренковского района Башкирии, 27 сентября 2021 года его обвинили в превышении должностных полномочий ущерб от которых превысил 8,6 миллионов рублей.

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