Предприятия МСП побили рекор по объему закупок государственных компаний

Корпорация МСП представила статистику, в соответствии с которой объем закупок госкомпаний у предприятий малого и среднего бизнеса за первый квартал текущего года составил 899 миллиардов рублей, что на 12 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По сообщению издания newsnn.ru, за первый квартал текущего года доля МСП в общем объеме закупок компаний с государственным участием составила тридцать восемь процентов при минимальном лимите 25 процентов (установлен государством). При этом за данный период общий объем закупок госкомпаний снизился до 2,352 триллиона рублей. Показатель аналогичного периода прошлого года составил 2,518 триллиона рублей. Почти в три раза увеличился в первом квартале текущего года объем закупок у МСП компьютерного, электронного и оптического оборудования, напитков и продуктов питания, текстильных изделий. Кроме этого, повысился уровень государственных закупок услуг социального обеспечения и здравоохранения в 2,3 раза, униформы — в 2,1 раза. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что во многом сохранить спрос на российском рынке в первом квартале текущего года помогли меры поддержки, введенные Правительством РФ. В частности, для поставщиков и подрядчиков отменили штрафы за неисполнение условий контрактов, если нарушения произошли из-за введенных западными странами антироссийских санкций. «Появилась возможность продлевать сроки исполнения госконтрактов и корректировать их цены. Многие крупнейшие заказчики из мониторинга КМСП оказались под санкциями, поэтому во II квартале предстоит большая работа по созданию новых цепочек поставок», — отметил Исаевич. Доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниил Гоненко выразил мнение, что МСП привлекательны для госкомпаний, так как они являются гораздо более гибкой и мобильной альтернативой крупным партнерам. А для самих предприятий МСП важна стабильность получения заказов и оплаты, что могут обеспечить госкомпании. По мнению доцента кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Плеханова Екатерины Ерохиной, законодательные изменения также могли оказать влияние на объем закупок госкомпаний у предприятий МСП. В том числе она отметила увеличение доли закупок у МСП с двадцати до двадцати пяти процентов. Также уход иностранных брендов с российского рынка освободил нишу, которую могут занять компании России. По мнению Гоненко, к началу следующего года доля МСП может вырасти до пятидесяти процентов от общего объема госзакупок из-за ухода зарубежных компаний с рынка РФ. Эксперт объяснил такой прогноз значительными изменениями структуры промышленного и сельскохозяйственного комплекса РФ. Ерохина отметила, что в будущем можно прогнозировать увеличение минимальной доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме госзакупок до 30 процентов.

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