Не волноваться о мелочах

Выезжая на природу, мы расслабляемся, наслаждаемся погодой и часто забываем о возможных угрозах. Самая распространенная сезонная опасность в России – иксодовые клещи. Первые случаи укусов клещей происходят в марте-апреле на юге страны (Краснодарский край, Адыгея).

Пик обращений по стране в целом – конец мая-июнь. Но бывают случаи, которые не зависят от сезона. Например, зимой клещ может укусить, выйдя из спячки во время оттепели или попав в дом вместе с новогодней елкой. Чаще всего встретиться с опасным клещом рискуют туристы, жители сел, деревень, дачники, сотрудники предприятий агросектора и лесозаготовительной промышленности. Перед выездом на природу важно выбрать однотонную светлую одежду, на которой легко обнаружить клеща. Рекомендуется надеть головной убор, брюки, сверху – одежду с плотно прилегающим воротником и длинными рукавами. Свитер, футболку нужно заправить в брюки, а брюки – в обувь или носки. Обувь должна закрывать стопу и лодыжку. Пользуйтесь средствами, отпугивающими клещей. После возвращения в помещение важно проверить, нет ли клеща на теле и в волосах. Почему нужно защищаться так тщательно? Дело в том, что клещи – переносчики болезни Лайма (боррелиоза) и вирусного клещевого энцефалита. Без своевременного лечения боррелиоз формирует хроническое заболевание с поражением нервной системы, энцефалит поражает центральную и периферическую нервную систему. Боррелиозом клещи могут заразить на всей территории России, и на него проверяют при любом их укусе в каждом регионе. А клещевой энцефалит распространен не везде. Так, клещи-носители энцефалита есть в Талдомском и Дмитровском районах Московской области. В Сибири, особенно в Красноярском крае, им заражена бó‎льшая часть клещей. Достаточно много обращений на Урале, в Карелии, Костромской и Ивановской областях. Меньше всего таких случаев, конечно, в регионах, где мало деревьев и кустарников, например, в Калмыкии и на Кольском полуострове. Важно сразу принять меры после укуса клеща – вынуть его полностью и обязательно сдать на анализ. Если атаковали сразу несколько клещей (а такое часто бывает в Сибири), проверить нужно всех. Далее необходимо пройти профилактику или лечение, если оно понадобится. Благодаря страховой программе «Антиклещ» от СОГАЗа вы сможете избежать лишних расходов и получите всю необходимую амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь в случае укуса клеща. Программа включает: прием и консультации врачей, лабораторные исследования, в том числе иммунодиагностику заболеваний, связанных с укусом клеща, его удаление и обработку места укуса, иммунопрофилактические мероприятия после укуса, хирургические и консервативные методы лечения, реабилитационно-восстановительное лечение по медицинским показаниям в санаторно-курортных учреждениях. Более подробную информацию о программе «Антиклещ» можно узнать по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 333 0 888, а по вопросам организации медицинской помощи можно обратиться в медицинский контакт-центр АО «СОГАЗ» 8 800 333 44 19. Берегите себя и будьте здоровы!

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter