Минздрав впервые назвал число умерших от ковида детей в Башкирии с марта 2020 года

Минздрав впервые назвал число умерших от ковида детей в Башкирии с марта 2020 года
Минздрав впервые назвал число умерших от ковида детей в Башкирии с марта 2020 года
Вчера, 16:08ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Известны подробности, у кого был зафиксирован коронавирус, который привел к гибели, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на ведомство.

В республике в период с начала пандемии коронавируса в 2020 году от ковида скончались двое детей. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональный Минздрав.

Сообщается, что летальный исход течения болезни был зафиксирован у «коморбидных детей с двумя и более фоновыми заболеваниями» (коморбидность подразумевает наличие у больного двух и более сосуществующих в организме заболеваний — прим.ред.)

Всего в период с марта 2020 года среди детей было зарегистрировано 45,3 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом более 70% — — 30,9 тыс. зафиксированных случаев заболевания у несовершеннолетних относится к 2022 году.

Отмечается также, что дети оказались максимально подверженными заболеванию омикрон-штаммом SARS-CoV-2 вируса, вследствие чего серьёзный рост статистики по заболеваемости был зафиксирован в период с января по февраль 2022.

Напомним, в конце апреля этого года впервые с июня 2021 года в республике не было зафиксировано смертей от коронавируса. Примечательно, что статистика пошли на спад после 23 февраля.

Также ранее замминистра здравоохранения республики рассказала о том, когда в республике ожидают волну коронавирусной инфекции штамма «омикрон-стелс». Отмечается при этом, что в республике продолжаются профилактические мероприятия, в числе которых вакцинация.

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