Минтрансу РФ предложили расширить детские льготы на железнодорожные билеты

Детям в возрасте 10+ предоставляют при этом 50-процентные скидки от цен на билеты в периоды с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Однако, летом, когда для семей с детьми актуален отдых на юге, такая льгота не предусмотрена, подчеркнул эксперт.