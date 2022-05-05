Минтрансу РФ предложили расширить детские льготы на железнодорожные билеты

Эксперт направил свое предложение руководителю Минтранса России Виталию Савельеву, пишет RT. Орлов акцентировал внимание на круглогодично действующих в нашей стране льготах на поезда дальнего следования для детей из возрастной категории до 10 лет. им полагаются скидки в размере до 65 процентов или бесплатный проезд без занятия отдельного места.
Детям в возрасте 10+ предоставляют при этом 50-процентные скидки от цен на билеты в периоды с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Однако, летом, когда для семей с детьми актуален отдых на юге, такая льгота не предусмотрена, подчеркнул эксперт.
Орлов предложил главе Минтранса учесть неопределенную ситуацию с авиационным сообщением в расположенные на юге регионы. В связи с санкциями, с которыми столкнулись сегодня отечественные авиаперевозчики, эксперт считает целесообразным распространить 50-процентные скидки на железнодорожные билеты на детей в возрасте от 10 лет, в том числе, и на летние периоды.
Подчеркнем, что объем продаж билетов на поезда, следующие на южные курорты Российской Федерации, на период текущих майских праздников вырос на 40 процентов к тому уровню, который был зафиксирован за аналогичный период минувшего года. Об этом заявили официальные представители Минтранса РФ.