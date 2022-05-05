Мальчик съехал в кювет на самоходной машине и едва не загубил двух девочек в Башкирии

Мальчик съехал в кювет на самоходной машине и едва не загубил двух девочек в Башкирии
Мальчик съехал в кювет на самоходной машине и едва не загубил двух девочек в Башкирии
Вчера, 15:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
16-летний парень без прав устроил покатушки в Учалинском в которых его пострадали две его пассажирки 14 и 16 лет, сообщили в пресс-службе ГИБДД 5 мая.

Дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали двое несовершеннолетних девочек произошло вечером 4 мая в селе Сафарово в Учалинском районе Башкирии. На улице под названием Центральная несовершеннолетний молодой человек на некой «самоходной машине» или же на «болотоходе» съехал в кювет, после чего эта самая самоходная машина и опрокинулась.

К сожалению ДТП в селе Сафарово не обошлось без последствий, пассажирки болотохода, девочки в возрасте 14 и 16 лет получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.

В пресс-службе ГИБДД особое внимание обратили на то, что за прошедшие сутки в Башкирии произошло четыре автоаварии в которых шестеро детей получили разного рода травмы.

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