Из-за дорогого газа чехи начали отапливать дома дровами

Из-за дорогого газа чехи начали отапливать дома дровами
Из-за дорогого газа чехи начали отапливать дома дровами
Вчера, 23:52ОбществоФото: pxhere.com
В Чехии высокие цены на энергоносители привели к тому, что большинство граждан вынуждены возвращаться к отоплению домов дровами.

Как пишет «Правда.Ру», ссылаясь на iDNES, на протяжении десятилетий спрос на дрова в Чехии постоянно падал. Однако в начале 2022 года, когда цена на газ для отопления в стране стали расти, чехи стали возвращаться к проверенным веками источникам энергии.

«Интерес у людей невероятный, и весной мы еще никогда не фиксировали такого спроса на дрова. Сейчас мы принимаем заказы уже на июль», — рассказал глава компании Woodmark Ян Гайдук.

Как отмечают продавцы дров, ранее они делали заготовки с середины апреля, однако в этом году бригады отправились в лес уже в январе. Загруженность отделов заготовки и логистики уже составляет 150%. Компании прибегают к найму дополнительного персонала.

Стоит также отметить, что вырос спрос на котлы, камины, а также печи.

«Когда в прошлом году зимой стали увеличиваться счета за энергию, люди покупали вообще все, где можно жечь дрова», — сказал продавец печей и каминов Петр Юрчак.

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