Хабирову прислали заваленный мусором район в ответ на его пост о красотах Башкирии

Хабирову прислали заваленный мусором район в ответ на его пост о красотах Башкирии
Хабирову прислали заваленный мусором район в ответ на его пост о красотах Башкирии
Вчера, 10:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Фотографии заваленного мусором леса в Балтачевском районе житель опубликовал под постом в социальной сети Радия Хабирова 4 мая.

Накануне, 4 мая, глава Башкирии опубликовал пост с отдыха со своей супругой Каринэ Хабировой. Судя по всему, пара отдыхала на Павловке, природу республики глава назвал невероятно красивой и богатой всеми красками жизни. Его восторги красотами Башкирии однако получили неоднозначный ответ от жителя Балтачевского района Башкирии.

Азат Апсалямов показал главе свалку в километре от деревни Тузлубино и поделился опасениями за своих четверых детей, которым, как и ему самому, приходится «постоянно дышать этой вонью». Он же попросил у Радия Хабирова помощи с данной проблемой.

А вот вы посмотрите что творится с нашей природой в Балтачевском районе. Это свалка в лесу. Азат Апсалямов

Пока что никто из сотрудников местной администрации или же из работников системы «Инцидент», которые отвечают на комментарии под постом главы республики, на пост с изобилием жутких фотографий леса, превращенного в помойку, не отреагировал.

Напомним, Башкирию в свете последних событий в мире власти намереваются сделать центром туристического притяжения. И Балтачевский район богат местами, привлекательными для туристов, включая дома отдыха и просто красивые места. Однако, судя по фотографиям Азата Апсалямова, эти красивые места надежно спрятаны от посторонних глаз огромными кучами мусора.

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