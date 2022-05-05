Федеральный фонд защиты прав дольщиков банкротит две компании уфимского «Госстроя»

Федеральный фонд защиты прав дольщиков банкротит две компании уфимского «Госстроя»
Федеральный фонд защиты прав дольщиков банкротит две компании уфимского «Госстроя»
Вчера, 10:33ОбществоНаталья БалыковаФото: фонд развития территорий
Оба заявления поступили 26 апреля, следует из картотеки дел Арбитражного суда Башкирии.

Иски поданы к ООО «Госстрой-стандарт» и ООО «Герал». Обе они входят в группу компаний «Госстрой», бенефициаром которой выступает экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков.

ООО «Герал» возводило ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне, две секции которого не были завершены. «Госстрой-стандарт» строил жилой комплекс «Эрмитаж Ленина». Ранее планировалось, что проблемные объекты будут сданы в четвертом квартале прошлого года.

Первоначально завершить строительство домов обещали в 2019 году. Проблемы всех дольщиков «Госстроя» власти Башкирии обещали решить с помощью масштабного инвестпроекта с участием нового застройщика — компании «Садовое кольцо». Однако позже заявили о сложностях, возникших с предоставлением инвестору компенсационных участков (за то, что он будет достраивать чужие объекты). «Садовое кольцо» начало работать на стройплощадках. Затем в Минстрое сообщили, что Бадиков расторг соглашение инвестором, и после длительных переговоров компания покинула стройплощадки.

Процедура банкротства позволит изъять активы у «Госстроя», после чего планируется вновь передать недострои тому же «Садовому кольцу».

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