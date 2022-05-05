Федеральный фонд защиты прав дольщиков банкротит две компании уфимского «Госстроя»

Иски поданы к ООО «Госстрой-стандарт» и ООО «Герал». Обе они входят в группу компаний «Госстрой», бенефициаром которой выступает экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков.
ООО «Герал» возводило ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне, две секции которого не были завершены. «Госстрой-стандарт» строил жилой комплекс «Эрмитаж Ленина». Ранее планировалось, что проблемные объекты будут сданы в четвертом квартале прошлого года.
Первоначально завершить строительство домов обещали в 2019 году. Проблемы всех дольщиков «Госстроя» власти Башкирии обещали решить с помощью масштабного инвестпроекта с участием нового застройщика — компании «Садовое кольцо». Однако позже заявили о сложностях, возникших с предоставлением инвестору компенсационных участков (за то, что он будет достраивать чужие объекты). «Садовое кольцо» начало работать на стройплощадках. Затем в Минстрое сообщили, что Бадиков расторг соглашение инвестором, и после длительных переговоров компания покинула стройплощадки.
Процедура банкротства позволит изъять активы у «Госстроя», после чего планируется вновь передать недострои тому же «Садовому кольцу».