БСК попала под проверку Росприроднадзора из-за побелевшей воды в реке Белой

БСК попала под проверку Росприроднадзора из-за побелевшей воды в реке Белой
БСК попала под проверку Росприроднадзора из-за побелевшей воды в реке Белой
Вчера, 17:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О состоявшемся начале проверки прудов накопителей Башкирской содовой компании Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило в своем телеграм-канале 5 мая.

Ведомство сообщило о том, что стартовала проверка прудов накопителей башкирского предприятия Башкирская содовая компания в Стерлитамаке. Проводят проверку специалисты Росприроднадзора и природоохранная прокуратура, также по данным Росприроднадзора в мероприятиях задействованы инженеры лаборатории ГБУ РБ УГАК (управление государственного аналитического контроля при Минэкологии).

Специалисты намерены провести отбор проб сточной и природной воды, а также донных отложений. Особое внимание будет уделено показателям ртути и хлоридов. После того как ведомства завершат проверку действия или же бездействие должностных лиц, которые несут ответственность за данные нарушения.

Напомним собственно и о самом нарушении. Не так давно, 27 апреля специалисты Башгидрометцентра опубликовали информацию о том, что сразу в двух башкирских реках, в реке Белой и в реке Ашкадар была превышена предельно допустимая концентрация ртути. На Белой в 3,1 раза, а на Ашкадаре в 3,3 раза.

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