БСК попала под проверку Росприроднадзора из-за побелевшей воды в реке Белой

Напомним собственно и о самом нарушении. Не так давно, 27 апреля специалисты Башгидрометцентра опубликовали информацию о том, что сразу в двух башкирских реках, в реке Белой и в реке Ашкадар была превышена предельно допустимая концентрация ртути. На Белой в 3,1 раза, а на Ашкадаре в 3,3 раза.