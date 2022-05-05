Банк «Фридом Финанс» подключился к Системе быстрых платежей (СБП)

Банк «Фридом Финанс» подключился к Системе быстрых платежей (СБП)
Банк «Фридом Финанс» подключился к Системе быстрых платежей (СБП)
Вчера, 13:23ОбществоФото: pixabay.com
5 мая банк завершил подключение к СБП, клиенты «Фридом Финанс» могут бесплатно переводить до 100 000 рублей* в месяц без комиссии в другие банки, которые также являются участниками системы.

Сервис доступен в мобильном приложении банка на платформах Android и iOS. «Подключение к сервису СБП — обязательное условие для банков с универсальной лицензией. После того, как „Фридом Финанс“ в конце прошлого года получил ее, никаких препятствий для реализации проекта у нас не было, так как технологическими компетенциями мы владеем в достаточной мере. Теперь и клиенты Банка „Фридом Финанс“ могут пользоваться услугой моментальных и круглосуточных межбанковских переводов», — прокомментировал директор департамента развития банковских продуктов и проектов Мурад Шихмагомедов.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо с главной страницы зайти в «Платежи и переводы» — «Отправка СБП перевода в другой банк», для IOS и WEB приложения — «Платежи и переводы» — «Система быстрых платежей».

Перевод средств через систему быстрых платежей осуществляется по номеру мобильного телефона получателя.

«Переводы работают по специальным карточным счетам (СКС), текущим счетам и счетам электронных денег. Если у клиента, например, нет СКС, то денежные средства автоматически будут зачислены на другой вид счетов. Важно отметить, что действующая реализация СБП поддерживается одновременно двумя системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО) банка. В случае одновременного использования двух ДБО уведомление об операциях будут доставляться без дублирования. Даже если у клиента нет ДБО, то входящие платежи и уведомления об этом он всё равно сможет получать», — дополнил Мурад Шихмагомедов.

СБП разработана Банком России и АО «Национальная система платежных карт». Банк России — оператор и расчетный центр Системы, а НСПК — операционный платежный и клиринговый центр.

*свыше 100 000 рублей взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей.

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