Юрий Шевчук поддержал признанную иностранным агентом «Медузу»

Артист сравнил решение правительства о признании «Медузы» (данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) иноагентом с 1937 годом (период политических репрессий) или с третьей мировой войной.
Эти бюрократы, которые шлепают такого рода законы с целью сохранить свою власть, даже не представляют себе, что разъезжая по нашим тощим российским дорогам на своих жирных иномарках, обедая в шикарных мишленовских ресторанах, пользуясь айфонами и другими благами европейской цивилизации, тем самым рекламируют притворный западный образ жизнь. Абсурд конечно, сказал Юрий Шевчук.
Певец также заявил, что общество поделили «на красных и белых». Юрий Шевчук поддержал свободное СМИ, отметив, что журналисты издания пишут о правде и не занимаются пропагандой.
У них нет никаких госдотаций, они выживают только на рекламе, как другая наша свободная пресса. Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена, а мы с вами солидарны, мы вас поддержим, заявил Шевчук.
Напомним, 23 апреля 2021 года Минюст России включил «Медузу» в список иностранных агентов. Отметим, что СМИ зарегистрировано в Латвии. В соцсетях «Медуза» обратилась за помощью к читателям, так как лишилась рекламодателей. Изданию пришлось снизить расходы, отказавшись от офисов в Риге и Москве, урезав зарплату сотрудниками и сократив штат.