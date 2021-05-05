«Врезать уроду сам Бог велел»: можно ли оправдать пытки в силовых структурах Башкирии

Всем все равно, что там выявит психолог. Есть существующий регламент по отбору, это постановление правительства РФ от 06.12.2012 № 1259. Мы можем отказать только по этим причинам, всё. Могут ли взять человека на службу вопреки мнению психолога? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Отличный пример — Евсюков (бывший майор милиции из Москвы, 27 апреля 2009 года в состоянии алкогольного опьянения убивший двоих и ранивший ещё семь человек, один из которых впоследствии скончался в больнице — ред.). Психолог отписывается по любому ЧП среди сотрудников и дает психологическую характеристику. Психолог будет виноват, если не выявил это фактически, а вот если выявил и начальство не давало провести необходимую работу — должны быть бумаги, подтверждающие, что психолог пытался, но ему не дали. Но неравнодушных к проблемам сослуживцев психологов ничтожно мало, не без оснований считает эксперт.