Власти Тюменской области прокомментировали историю с засохшим пряником для ветерана

Власти Тюменской области прокомментировали историю с засохшим пряником для ветерана
Власти Тюменской области прокомментировали историю с засохшим пряником для ветерана
Вчера, 17:54ОбществоФото: pixabay.com
Представители тюменской обладминистрации дали комментарии по поводу видео, в котором родственники ветерана ВОВ пытаются разломать засохший пряник из подарочного набора.

По словам представителей администрации, пряник «Ишимский сувенирный с фруктовой начинкой» — это часть праздничного подарочного набора. Срок годности изделия нарушен не был. Более того, в прошлом году к этим пряникам никаких нареканий не было, пишет 360tv.ru.

В пресс-службе департамента социального развития региона заметили, что продуктовый набор формируется с учетом пожеланий облсовета ветеранов войны и труда. Также в ведомстве отметили, что размещенная в социальных сетях информация о кондитерском изделии проверяется.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы