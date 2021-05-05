Власти Тюменской области прокомментировали историю с засохшим пряником для ветерана

По словам представителей администрации, пряник «Ишимский сувенирный с фруктовой начинкой» — это часть праздничного подарочного набора. Срок годности изделия нарушен не был. Более того, в прошлом году к этим пряникам никаких нареканий не было, пишет 360tv.ru.