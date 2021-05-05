В Башкирии ожидается теплая погода в ближайшие дни

В Башкирии ожидается теплая погода в ближайшие дни
В Башкирии ожидается теплая погода в ближайшие дни
Сегодня, 06:30ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.

Сегодня днём прогнозируются кратковременные дожди, а в некоторых районах – грозы. Столбик термометра достигнет отметки +14...+19, по юго-западу +24. Ветер западный умеренный, местами возможны порывы сильного ветра.

В четверг, 6 мая, ночью ожидается небольшой дождь, ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1...+6, а днём +14...+19.

7 мая осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха понизится до +2...+7, а днём потеплеет до +18...+23. Ветер западный с переходом на южный умеренный.

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