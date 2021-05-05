СК Башкирии расследует аварию с 8-летней девочкой на самокате

СК Башкирии расследует аварию с 8-летней девочкой на самокате
СК Башкирии расследует аварию с 8-летней девочкой на самокате
Вчера, 21:41ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Динар Гильмутдинов/Telegram
Следком Башкирии возбудил уголовное дело против жительницы Белорецка, которая сбила 8-летнюю девочку на самокате, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 4 мая около 14:00 часов женщина ехала по улице Маяковского и сбила девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок получил травмы различной степени тяжести. Сейчас она находится в больнице.

Следователи совместно с сотрудниками полиции начали расследование.

По словам родственников девочки, ребёнку передавило тазовые кости, и она не может пошевелить ногами, её состояние остаётся тяжёлым, пишет UfacityNews.ru. Как рассказали очевидцы происшествия, скорая помощь приехала только через 20 минут, а ДПС - через 50 минут.

Местные жители пишут в Сети, что они давно просили поставить лежачего полицейского на данном пешеходном переходе, поскольку водители ездят по этой дороге с высокой скоростью. Диана Тимашева, специалист информационно-аналитического отдела администрации Белорецка ответила на эти обращения и заявила, что вопрос по установке лежачего полицейского по улице Маяковского приняли в работу.

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