СК Башкирии расследует аварию с 8-летней девочкой на самокате

По версии следствия, 4 мая около 14:00 часов женщина ехала по улице Маяковского и сбила девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии ребёнок получил травмы различной степени тяжести. Сейчас она находится в больнице.
Следователи совместно с сотрудниками полиции начали расследование.
По словам родственников девочки, ребёнку передавило тазовые кости, и она не может пошевелить ногами, её состояние остаётся тяжёлым, пишет UfacityNews.ru. Как рассказали очевидцы происшествия, скорая помощь приехала только через 20 минут, а ДПС - через 50 минут.
Местные жители пишут в Сети, что они давно просили поставить лежачего полицейского на данном пешеходном переходе, поскольку водители ездят по этой дороге с высокой скоростью. Диана Тимашева, специалист информационно-аналитического отдела администрации Белорецка ответила на эти обращения и заявила, что вопрос по установке лежачего полицейского по улице Маяковского приняли в работу.