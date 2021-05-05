СК Башкирии расследует аварию с 8-летней девочкой на самокате

Местные жители пишут в Сети, что они давно просили поставить лежачего полицейского на данном пешеходном переходе, поскольку водители ездят по этой дороге с высокой скоростью. Диана Тимашева, специалист информационно-аналитического отдела администрации Белорецка ответила на эти обращения и заявила, что вопрос по установке лежачего полицейского по улице Маяковского приняли в работу.