Неделя семьи: какие мероприятия пройдут в Башкирии с 11 по 16 мая

С 11 по 16 мая в Башкирии пройдёт Неделя семьи, приуроченная к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики подготовило программу мероприятий, посвящённых празднику.

Акция «Семейный бумеранг доброты» Акция пройдёт с 11 по 31 мая. Она заключается в сборе детских товаров для семей, где одновременно родились двое и более детей. Жители республики могут принести новые или свои ненужные вещи: детскую мебель, коляски, санки, велосипеды, прыгунки и ходунки, стульчики для кормления, аппараты для стерилизации и другие товары. Местом сбора является республиканский центр «Семья», который имеет несколько пунктов по всей Уфе. Акция продлится д оконца месяца. Марафон полезных советов 12 мая с 12:00 до 20:00 люди смогут проконсультироваться по телефону 8-800-347-5000 с психологами по вопросам воспитания детей, а также детско-родительских и супружеских отношений. Также в этот день с 12:00 до 16:00 уфимские психологи будут проводить прямые эфиры в Instagram-аккаунте центра «Семья», в которых поговорят на темы семьи, детей и брака. Акция «Полезный завтрак» 13 мая врач-диетолог Зульфия Хабибуллина поделится секретами приготовления полезных и правильных блюд, расскажет о важности завтрака. Видео диетолога будет размещено на аккаунтах министерства и служб семьи. Кроме того, жители Башкирии смогут поучаствовать в розыгрыше приза, в рамках которого пользователи Instagram должны будут разместить фотографию своей семьи за завтраком на своей странице с хештегом #Семейныйзавтрак2021 и отметить на фото аккаунт Зульфии Хабибуллиной. Акция «Безопасная дорога – счастливая семья» 14 мая в рамках акции жителям республики расскажут о проблеме ответственного поведения на дорогах водителей-родителей, пешеходов с коляской, детей на велосипедах и мотоциклах. Акция «Мы поженились в Международный день семьи» Молодые семьи, которые заключили брак 14 и 15 мая, во время регистрации брака в ЗАГСе получат памятные открытки с надписью «Мы поженились в Международный день семьи». День семьи В День семьи, 15 мая, жителям региона рекомендуется провести время в кругу семьи. В этот день будет проводиться конкурс. Участники должны на личной странице в Instagram разместить фото в кругу совей семьи с хештегом #Деньсемьи2021. Победитель розыгрыша получит сертификат в семейный ресторан. Семейная квиз-игра 16 мая в 15:00 в «Арт-Квадрате» в Уфе пройдёт квиз-игра для семей, где участникам задаются вопросы, на которые они должны быстро отвечать. Для регистрации в мероприятии необходимо позвонить по номеру телефона 8-917-347-24-58.

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