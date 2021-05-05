На аукционе Sotheby’s начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты

Один из наиболее известных в мире аукционных домов Sotheby’s сообщил, что теперь на аукционах в качестве способа оплаты будет приниматься и криптовалюта. Такая новость появилась на официальном сайте компании.

Главный технический директор Sotheby’s Стефан Пепе прокомментировал изменения в работе аукционного дома, объяснив данную тенденцию возрастающей популярностью цифрового искусства и цифровых инноваций в мировом пространстве. Он отметил, что коллекционеры все чаще предлагают такой способ оплаты. Как сообщает RT, первой картиной, которую можно будет выкупить, расплатившись криптовалютой, станет творение английского художника Бэнкси, которое носит название «Любовь витает в воздухе» (Love is in the Air). Участники аукциона, желающие приобрести картину, могут делать ставки в долларах США, биткоинах и цифровой валюте эфириум.

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