Мужчина показал на видео полученные травмы после нападения медведя в Башкирии

Он рассказал, что его зовут Ирек Галин, он работает водителем в Дюртюлинском транспортном цеху. 22 апреля примерно в 16:30 он ехал по местной дороге и решил остановиться на небольшой перерыв возле обочины. Выйдя с кабины, он услышал шум сзади.
- Только успел посмотреть и увидел то, что медведь, и всё, начал наносить удары. И потом ничего не помню. Только очухался в больнице, - добавил мужчина.
Напомним, зверь напал на мужчину на Уфимском плато. Его коллега не растерялся и спас его матюгами и монтировкой. В Минздраве Башкирии сообщили, что пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.