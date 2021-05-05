Мужчина показал на видео полученные травмы после нападения медведя в Башкирии

Мужчина показал на видео полученные травмы после нападения медведя в Башкирии
Мужчина показал на видео полученные травмы после нападения медведя в Башкирии
Вчера, 18:28ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео
Мужчина, на которого напал медведь в лесу Караидельского района Башкирии, записал видео, в котором он рассказал о схватке с диким зверем.

Он рассказал, что его зовут Ирек Галин, он работает водителем в Дюртюлинском транспортном цеху. 22 апреля примерно в 16:30 он ехал по местной дороге и решил остановиться на небольшой перерыв возле обочины. Выйдя с кабины, он услышал шум сзади.

- Только успел посмотреть и увидел то, что медведь, и всё, начал наносить удары. И потом ничего не помню. Только очухался в больнице, - добавил мужчина.

Напомним, зверь напал на мужчину на Уфимском плато. Его коллега не растерялся и спас его матюгами и монтировкой. В Минздраве Башкирии сообщили, что пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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