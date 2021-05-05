Курултай Башкирии разработает правила для езды на электросамокате

Курултай Башкирии намерен пересмотреть действующее законодательство о регулировании использования самокатов. В случае необходимости Госсобрание республики готово создать свой регламент по применению этого транспорта. Об этом сообщил спикер парламента региона Константин Толкачев.

Он отметил, что популярность электросамокатов сейчас растёт «в геометрической прогрессии». - Самокат превратился в полноценный транспорт, при этом его размеры становятся всё внушительнее, а скорость всё больше. Ничто не ограничивает воспользоваться этим средством передвижения и людей в нетрезвом состоянии, - заявил Толкачев. Спикер добавил, что всё это создает серьезную угрозу для водителей автомобилей и пешеходов. В связи с этим Госсобрание начало изучать правовые нормы и судебную практику по авариям с электросамокатами. Напомним, 4 мая жительница Белорецка сбила 8-летнюю девочку на самокате. В результате ДТП ребенка с травмами доставили в больницу. По словам женщины, девочка вышла на дорогу перед близко идущей машиной.

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