Курултай Башкирии разработает правила для езды на электросамокате

Он отметил, что популярность электросамокатов сейчас растёт «в геометрической прогрессии».
- Самокат превратился в полноценный транспорт, при этом его размеры становятся всё внушительнее, а скорость всё больше. Ничто не ограничивает воспользоваться этим средством передвижения и людей в нетрезвом состоянии, - заявил Толкачев.
Спикер добавил, что всё это создает серьезную угрозу для водителей автомобилей и пешеходов. В связи с этим Госсобрание начало изучать правовые нормы и судебную практику по авариям с электросамокатами.
Напомним, 4 мая жительница Белорецка сбила 8-летнюю девочку на самокате. В результате ДТП ребенка с травмами доставили в больницу. По словам женщины, девочка вышла на дорогу перед близко идущей машиной.