БСК подарила Башкирскому театру оперы и балета рояль стоимостью 14 млн рублей

БСК подарила Башкирскому театру оперы и балета рояль стоимостью 14 млн рублей
БСК подарила Башкирскому театру оперы и балета рояль стоимостью 14 млн рублей
Вчера, 17:11ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Министерство культуры РБ
В Башкирском театре оперы и балета состоялась презентация дорогого рояля Steinway & Sons на концерте дуэта Николая Луганского и Аскара Абдразакова.

Рояль модели D-274, стоимость которого составляет 14 млн рублей, подарила театру Башкирская содовая компания в прошлом году. Настраивал инструмент сам директор технической службы представительства Steinway & Sons в России Владимир Спесивцев, сообщает пресс-служба БСК.

Официальная церемония передачи инструмента театру прошла перед концертом.

- Когда музыкальное учреждение обладает роялем такой марки как Steinway, это значит, что это учреждение готово принимать у себя музыкантов высочайшего уровня, - заявил гендиректор Башоперы Ильмар Альмухаметов.

Напомним, в августе БСК прогремела на всю страну. Экоактивисты встали на защиту шихана Куштау против разработки его компанией. В их лагере прошли столкновения с сотрудниками компании и охранным предприятием. В проблему вмешался глава Башкирии Радий Хабиров, который запретил разработку. Позже Куштау получил статус ООПТ. Президент России Владимир Путин поручил правительству передать 38,3% акций БСК в собственность Башкирии и 11,7% и плюс одну акцию — в доверительное управление структурам, подконтрольным республики.

Накануне глава Роспотребнадзора России Светлана Радионова приезжала в Башкирию, где посетила сразу несколько предприятий. Свой доклад представил гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Однако глава ведомства раскритиковала отчет и пообещала проверить презентацию об экологической обстановке. Она также предупредила о возможных проверках и попросила не обижаться руководителей предприятий, если будут найдены нарушения. В целом только за прошлый год выявлен ущерб от башкирской промышленности на 700 млн рублей.

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