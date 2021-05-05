БСК подарила Башкирскому театру оперы и балета рояль стоимостью 14 млн рублей

Накануне глава Роспотребнадзора России Светлана Радионова приезжала в Башкирию, где посетила сразу несколько предприятий. Свой доклад представил гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Однако глава ведомства раскритиковала отчет и пообещала проверить презентацию об экологической обстановке. Она также предупредила о возможных проверках и попросила не обижаться руководителей предприятий, если будут найдены нарушения. В целом только за прошлый год выявлен ущерб от башкирской промышленности на 700 млн рублей.