Вернуть «Золотую звезду»: в Уфе отрепетировали церемонию встречи награды Шаймуратова

Государственную награду на вечное хранение привезут в Уфу в День Победы, 9 мая. Сначала ее встретят в аэропорту, далее почетный кортеж проедет по центральным улицам столицы, после чего она отправится на Советскую площадь.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Известно, что в составе кортежа - автомобиль времен Великой Отечественной войны «ГАЗ-67», мотоциклы К-750, М-72, состоявшие на вооружении Красной и Советской армий, современные БТРы со знаменем 16 Гвардейской кавалерийской дивизии и Знаменем Победы.

По словам вице-премьера республики Ирека Сагитова, почетное мероприятие пройдет с минимальным количеством участников. Церемония будет транслироваться онлайн, будут соблюдены все меры предосторожности и без участия населения. Напомним, что 30 марта 2020 года указом президента России Владимира Путина генерал-майор Минигали Шаймуратов, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru