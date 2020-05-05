В Уфу прибыли два спецрейса с вахтовиками из Якутии

В настоящее время их уже отправили на полную самоизоляцию в обсерваторы, где они проведут 21 день. Известно, что 400 человек находятся в обсерваторе, расположенном на территории дома отдыха «Березка» в Абзелиловском районе, 200 человек – санатория «Красноусольск». Каждый из них находится в режиме полной самоизоляции без права выхода в общие коридоры в изолированных комнатах-боксах.

Все рабочие находятся под пристальным вниманием врачей.

Напомним, что еще 17 апреля власти Якутии объявили карантин на месторождении в Ленском районе республики. У 39 человек был подтвержден коронавирус. При этом рабочие жаловались на то, что у них нет СИЗов, от больных их не изолируют и держат в полном неведении. Под угрозой заражения оказались более 10 тысяч человек – работников «Газпрома».

Власти Башкирии приняли решение вернуть домой все 1800 вахтовиков, которые находятся на месторождении.