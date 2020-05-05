В Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки резко снизилось

Таковы данные оперативного штаба Москвы. В республике за сутки 34 гражданам был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в то время как вчера добавились 80 подтвержденных случаев. Таким образом, общее количество заболевших достигло отметки в 1136 человек. По-прежнему сообщается о 14 смертях за весь период наблюдения за опасной инфекцией в регионе, вылечились 255 человек.