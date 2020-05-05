В Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки резко снизилось
5 мая, 13:00ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Таковы данные оперативного штаба Москвы. В республике за сутки 34 гражданам был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в то время как вчера добавились 80 подтвержденных случаев. Таким образом, общее количество заболевших достигло отметки в 1136 человек. По-прежнему сообщается о 14 смертях за весь период наблюдения за опасной инфекцией в регионе, вылечились 255 человек.
Всего в стране за последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей