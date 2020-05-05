В Башкирии 6 крупных медучреждений находятся на карантине из-за коронавируса

С сегодняшнего дня, 5 мая, карантин начал действовать и в Верхнеяркеевской ЦРБ, где есть подозрение на коронавирус. В настоящее время у пациента взяли анализы, выясняется круг всех его контактов за последнее время. В случае, если подозрение на инфекцию не подтвердится, ограничительные меры будут сняты.