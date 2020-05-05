Предприятия Башкирии скоро вернутся к работе, но вакцины от коронавируса все еще нет

Как недавно сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, все предприятия региона должны возобновить работу уже 1 июня. А с 13 июля в республике планируется вновь открыть и детские лагеря.

«Конечно, мы все с нетерпением ждем окончания режима жесткой самоизоляции, но при этом нужно понимать, что выход из нее будет не одномоментным, и ограничения будут сниматься планомерно», — ранее заявлял глава региона.

Так это, например, произошло в Китае, где карантин уже закончился, но требования к соблюдению мер предосторожности все равно сохраняются. Там даже школьники уже вернулись за свои парты, но им на входе в учебное заведение проверяют температуру, а также обязуют носить маски и рассаживают в классе исключительно по одному. При этом в обязательном порядке проводится дезинфекция всех общественных учреждений.

Распространение вируса научились локализовать, но о полной победе можно будет говорить только тогда, когда появится вакцина или лекарство, которое гарантирует полное излечение. А на это точно уйдет еще не один месяц, а, может быть, даже год.

«Никто не озадачивался раньше лечить именно коронавирусную инфекцию, потому что раньше было известно 4 вида этих коронавирусов, которые вызывали обычные острые респираторные заболевания. Никто их не дифференцировал — это не имело смысла. Риновирус, коронавирус, RS-вирус, без разницы, было просто собирательное название ОРВИ. Когда вспыхнула первая атипичная пневмония, она столь быстро развилась и столь быстро ушла, что никто не успел ничего разработать. 8000 заболевших, 800 умерших. Тут экономический смысл, понятное дело, главенствовал — ведь эта разработка очень дорого стоит. У нас очень хорошие вирусологи, поверьте мне, и очень хорошая школа. Вакцину можно сделать и за три дня. Но проверять вы ее будете долго, потому что нельзя перепрыгнуть через этап, когда идет выяснение того, как она влияет на беременность и плод. Можно все ускорить, а вот беременность не ускоришь», — поясняет доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Поэтому пока нам остается соблюдать простые рекомендации, которые уже усвоил каждый: чаще мыть руки, не дотрагиваться до лица, использовать медицинскую маску и санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию, если оказался на улице.

Но важно не забывать и об укреплении иммунитета, в том числе при помощи медикаментозной неспецифической противовирусной терапии, отмечает Владимир Никифоров. «Речь идет о препаратах не узконаправленного действия против конкретного штамма вируса, а направленных на общие ответы организма, — поясняет он. — Это иммунокорректирующие препараты, которые хорошо известны врачам и пациентам. Они влияют на общий иммунный ответ, и есть все основания их рекомендовать».

К таким препаратам, в том числе относятся препараты из группы индукторов интерферона (наиболее известные из них — Кагоцел, Циклоферон), которые упоминаются также и во временных методических рекомендациях Минзрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Но для того, чтобы понять, что из себя представляют эти индукторы, давайте для начала постараемся разобраться в том, как в принципе устроен человеческий иммунитет.

«Основными клетками иммунитета являются белые клетки крови — лейкоциты и лимфоциты — рассказывает кандидат медицинских наук Натэлла Пайганова. — Лейкоциты работают в зонах воспаления. Лимфоциты осуществляют синтез иммуноглобулинов — особых веществ, которые участвуют в обезвреживании возбудителей и в запоминании их на будущее. Это позволяет формировать в дальнейшем стойкий иммунитет: если возбудитель попадет повторно, болезнь уже не разовьется. Кроме иммуноглобулинов, организмом вырабатывается ряд биологически активных веществ, которые помогают противостоять инфекции. Это интерфероны, лизоцим, система комплемента и другие. Проникая в дыхательные пути человека, вирусы ОРВИ и гриппа встраиваются в клетки слизистой оболочки. Сторожевые иммунные клетки вступают в борьбу с чужеродными агентами, запуская каскад превращений, направленных на синтез интерферонов, которые обладают способностью разрушать вирусные частицы, предупреждать поражение здоровых тканей и активизировать образование лейкоцитов для защиты организма от инфекции. Стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка, частые простуды, хронические заболевания и дефекты иммунной системы приводят к сбоям в иммунной системе и недостатку интерферонов. В результате вирусы продолжают размножаться, силы организма истощаются, присоединяется бактериальная инфекция».

Советская фармакология всегда с особым интересом относилась к изучению человеческого иммунитета и в свое время создала много лекарств, содержащих человеческий интерферон. Но такие препараты имели определенные недостатки.

«Если при наличии вирусных инфекций вводить экзогенные [готовые] интерфероны, возникает иммунный ответ на чужеродные белки. Производимые антитела блокируют их противовирусное действие, связываясь с ними и не давая сдерживать размножение вирусов», — говорит Академик РАН Феликс Ершов. — Но есть второй способ — стимулировать производство своих аутологичных [естественных] интерферонов. Поиском такой возможности и занялись советские учёные ещё в 1962 году. Спустя годы они создали особые молекулы — индукторы интерферонов, которые усиливали образование аутологичных интерферонов, не вызывая при этом иммунного ответа к ним, так как они свои».