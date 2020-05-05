Мусор подождет? В Башкирии стали реже вывозить отходы и меньше платить за них
5 мая, 11:18ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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В республике на 19 процентов снизились поступления средств от населения за вывоз мусора.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина. Вопрос снижения платежей обсудили на совещании, посвященном развитию коммунального хозяйства. Ухудшение платежной дисциплины связано также и с тем, что некоторые регоператоры начали снижать рейсы по вывозу твердых коммунальных отходов, ссылаясь на нехватку средств на топливо и ремонт автомобилей.
При этом, по словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, никакие технические проблемы на своевременный вывоз мусора влиять не должны. На совещании также обсудили вопрос размещения временного накопителя ТБО в Сибае и обустройство дороги к такому же полигону в Нефтекамске. Ранее мы писали о том, что в Ишимбайском районе Башкирии сельчане грозят судом регоператору из-за мусора.
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