Минздрав Башкирии: «На плато по коронавирусу мы еще не вышли, все впереди»

Впервые брифинг состоялся в онлайн-режиме – каждый из спикеров отвечал на вопросы прямо из своего рабочего кабинета.

По словам замминистра здравоохранения республики Ирины Кононовой, на так называемое «плато республика по коронавирусу еще не вышла.

«В особой группе риска у нас по-прежнему онкобольные и больные с хроническими заболеваниями легких. Мы не достигли плато, а по-прежнему растем, тенденция наблюдается такая же по всей стране. Все впереди», - прокомментировала Ирина Кононова.

Ранее, напомним, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что говорить о плато коронавируса в России пока преждевременно. Его слова приводит «Интерфакс».

Также добавим, что в медицине эпидемиологическое понятие плато означает период, когда количество зараженных перестает прогрессировать, расти и стабилизируется, т. е. выходит на плато.