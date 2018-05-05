Неделя в Башкирии: Первомай, ФК «Уфа», трансферы в СЮ, экомитинг и Толкачев

Медиакорсеть напоминает о важных событиях и самых интересных материалах недели.

В понедельник, 30 апреля, футбольный клуб «Уфа» обыграл на своем поле СКА-Хабаровск. Медиакорсеть вела прямую трансляцию матча.

Во вторник, 1 мая, в Уфе прошел традиционный митинг. Медиакорсеть в этот день рассказала о том, какие трансферные задачи стоят перед ХК «Салават Юлаев» в межсезонье.

В среду, 2 мая, статистики посчитали, что в Башкирии в первом квартале зарегистрировано взяток больше, чем за полгода в 2017 году. Регион оказался на третьем месте в ПФО по уровню коррупции.

В четверг, 3 мая, Медиакорсеть рассказала о том, какие изменения в законах ждут россиян в мае. В этот день стало известно, что ФК «Уфа» подал заявку на прохождение лицензирования в еврокубках.

Активисты из Благовещенска в этот день пригласили на экологический митинг 15 мая главу Башкирии и спикера парламента. А Константин Толкачев принял решение участвовать в праймериз, а значит и в выборах депутатов Госсобрания Башкирии, которые пройдут этой осенью.

На этой неделе стало известно, что впервые Башкирское речное пароходство не будет открывать навигацию из-за своего банкротства и распродажи судов.

В пятницу, 4 мая, мы рассказали о двух туймазинцах, отце и сыне, которые поставили цель создать в городе парк для инвалидов-колясочников. А наш корреспондент разбирался в конфликте вокруг салона красоты в Белебее, который закончился некрасиво.

Неделя завершилась сообщением о трагедии в Стерлитамаке, там сотрудник полиции порезал ножом своих родителей, а потом застрелился.

Депутат Совета Бурзянского района Башкирии Артур Мурзагулов написал открытое письмо прокурору республики, он оспаривает результаты проверки в его отношении и считает, что это все целенаправленная травля.

Работники завода «Промсвязь» протестуют против ликвидации предприятия, и об этом можно прочитать в материале Медиакорсети.