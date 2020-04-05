Жительница Башкирии бесплатно шьет и раздает маски всем желающим

Жительница села Старосубхангулово Бурзянского района Альфия Галяутдинова сшила и раздала бесплатно около 400 масок. Она рассказала Медиакорсети, как и почему решила заняться подобной благотворительностью. Оказывается, идею подсказал ее супруг Рим.

- Еще до объявления всеобщей самоизоляции мой муж Рим съездил в город Магнитогорск, чтобы купить медицинские маски для семейного пользования. Однако к этому моменту в аптеках их уже не было. Тогда он мне привез ткани и остальные необходимые предметы для шитья масок самостоятельно, - вспоминает женщина.

После временного закрытия парикмахерской «Стиль», владелицой которой является Альфия, у нее появилось время для шитья этих масок. Она признается, что сначала у нее не получалось, но затем она наловчилась и начала шить быстро и легко.

- В один момент поняла, что сильно увлеклась и у меня уже накопилось очень много лишних масок, – около ста штук. Тогда пришла идея раздать их тем, кому они нужны. Часть масок я отнесла в редакцию местной районной газеты, часть положила на прилавки продуктовых магазинов поблизости, - рассказывает Альфия.

Альфия Галяутдинова на сегодняшний день сшила более 400 масок и продолжает бесплатно раздавать их своим односельчанам.

- Вчера попробовала сшить маски для врачей инфекционного отделения Бурзянской ЦРБ. Для них нужны многослойные маски, моя обычная швейная машина толстые ткани не берет. Хозяйка местного ателье вызвалась помочь: на производственной швейной машине работа пошла проще. За вчерашний день с Гульназ Каримовой сшили 42 маски для больницы, - говорит она.

Ткань, которую привез тогда ее муж из Магнитогорска, уже закончилась. Но среди земляков тоже нашлись те, кто протянул руку помощи: родственница по имени Гульсира подарила необходимую ткань – целых 30 метров.

Кроме ткани, Альфие необходимы резинки для закрепления масок на лице. А вот с ними в Бурзяне проблематично: все, что было в магазинах, Альфия уже скупила.

- Если кто-то может мне подарить или продать резинки, свяжитесь со мной, - просит Альфия своих земляков. Связаться с ней можно по номеру 8 9297575 887.

В то время, как некоторые люди пытаются зарабатывать на общем несчастье, такие проявления настоящей человечности и доброты обнадеживает.

Отметим, что жителям Бурзянского района, действительно, не следует игнорировать требование носить маски. Географическая близость к Кизильскому району Челябинской области и к городу Сибай, где зафиксированы случаи подтвержденного заражения коронавирусом, делает район уязвимым.

Напомним, в Сибае у торговца с мясом, прибывшего с Кизильского района соседней области, подтвердили наличие коронавируса. Позднее выяснилось, что он успел заразить фельдшера, сотрудника Кизильского отделения Сбербанка и даже младенца.

Мэр Сибая Рустем Афзалов обратился к жителям города и попросил, если они обращались в данное отделение Сбербанка в течение последних двух недель, в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции и обязательно проинформировать об этом ЦГБ Сибая через горячие линии.