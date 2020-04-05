Власти Башкирии просят жителей не смотреть фильмы в будни с 10 утра до 14:30 часов
5 апреля, 14:50ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Это связано с желанием минимизировать нагрузку на интернет-трафик в период дистанционных уроков школьников.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На сегодняшнем брифинге по коронавирусу власти Башкирии призвали жителей региона снизить нагрузку на трафик в будние дни во время, когда дети обучаются по дистанционной форме. Это приходится на 10-14:30 часов дня.
- Уважаемые взрослые! Мы с вами можем обойтись завтра с 10 до 14:30 без фильмов, без мультфильмов, без музыки, без сказок, без книг, которые можно читать в интернете. Давайте дадим возможность нашим детям учиться, - обратилась к населению начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Напомним, с завтрашнего дня школы Башкирии переходят на дистанционную форму обучения. В связи с этим, министр образования Айбулат Хажин предупредил о вероятных проблемах с некоторыми образовательными системами.
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