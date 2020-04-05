В центре Уфы горожане обнаружили часть огнемета
5 апреля, 09:29ОбществоМинзаля АскароваФото: Росгвардия РБ
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Инженеры ОМОНа Росгвардии выехали на место и обследовали подозрительный предмет.
Вчера жители центра Уфы обнаружили странный предмет. Нечто, напоминающее часть военного оружия, находилось прямо на улице Пархоменко.
Выехавшие на место обнаружения предмета специалисты инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии выяснили, что железка – корпус от малогабаритного огнемета. Как они уверяют, эта вещь не предоставляет угроз для жителей города.
Теперь полиция будет выяснять, откуда часть военного оружия оказалась под окнами уфимцев.
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