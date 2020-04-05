В Башкирии детям предложили сегодня протестировать интернет-соединение с педагогами

Сегодня, 5 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, подробно рассказали, как будет организовано дистанционное обучение школьников.

В частности, сегодня вечером в 18.00 пройдет проверка интернет-соединения с педагогами. Школьникам и их родителям предлагают проверить все настройки и при необходимости связаться с педагогами или провайдерами, чтобы завтра в 10.00 быть готовыми к онлайн-урокам.

Напомним, первый урок завтра для всех школьников в 10 часов утра проведет глава Башкирии Радий Хабиров. Его можно будет посмотреть по всем местным телеканалам. А затем уже начнутся занятия по предметам. Уроки будут идти по 30 минут.

Кстати, принято решение, что каждый день онлайн-обучения будет начинаться с открытого урока, который будет проводить тот или иной представитель органов власти.