УЕФА: Клубы не потеряют места в еврокубках, если чемпионаты завершат досрочно
5 апреля, 16:49ОбществоФото: pxhere.com
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Вице-президент УЕФА Мишель Ува прокомментировал участие команд в европейских турнирах.
Вице-президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Ува заверил, что клубы сохранят свои путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы, в случае досрочного завершения турниров. Об этом сообщает "Советский спорт".
- Даже если в странах не будет правительственных декретов о запрещении проведения спортивных соревнований, но клубы решат, что тренироваться и играть небезопасно, они не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурниры? Мы работаем над определением критериев, - подчеркнул Мишель Ува.
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