Торговец мясом, побывавший в Сибае, успел заразить своего шестимесячного внука

Мужчина, торговавший мясом в Сибае, успел заразить коронавирусом шестимесячного младенца – своего внука. Об этом сообщает Минздрав Челябинской области. Ребенок в данный момент проходит лечение в Центре охраны материнства и детства.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что мужчина передал инфекцию фельдшеру, которая брала у нее анализы, а также сотруднице Сбербанка Кизильского района области.

Было установлено, что мужчина вернулся из отдыха в Дубае и не самоизолировался: вместо этого отправился торговать в сибайский рынок.