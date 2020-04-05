Роспотребнадзор разъяснил, чем и для чего моют улицы в Башкирии
Об этом рассказали на сегодняшнем брифинге.
По словам Венера Изикаева, исполняющего обязанности начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ, ведомство дало администрациям районов и городов подробную инструкцию, как и чем обрабатывать улицы населенных пунктов.
- На сто процентов уверены, что все безопасно, - отметил он. – В целом работа не направлена на дезинфикцию автомобилей либо деревьев, а именно поверхностей.
Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что прежде всего дезинфикации подвергаются общественный транспорт и места общественного скопления. Деревьям обработка, по словам участников брифинга, не опасна.
- Мы проводим дезинфекцию, чтобы убрать возможные компоненты вируса. Хотя основной путь передачи – воздушно-капельный, основной источник – человек, так что в обработке деревьев нет необходимости, - пояснил он.