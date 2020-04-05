Лица Победы. Михаил Инкин: Отразил все яростные атаки немцев

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Инкин Михаил Афанасьевич. 1925 года рождения

Из наградного листа:

«Лейтенант Инкин во время отражения атак пехоты и танков противника 12 марта 1945 года в районе высоты 184 умело и самоотверженно руководил расчетами. Его взвод на своем участке отразил все яростные атаки немцев. Минометчики вели беспрерывный меткий огонь. Взвод за короткий промежуток времени выпустил 700 мин, которыми было уничтожено до 50 гитлеровцев и выведено из строя много вооружения противника.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

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