Волонтеров ЧМ-2018 проверят на причастность к терроризму

По словам заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова, в настоящее время через обмен информацией между органами МВД, спортивными федерациями и клубами болельщиков формируются данные по группам риска. В частности, проводятся мероприятия по проверке каждого кандидата в волонтеры на предмет причастности к экстремистской и террористической деятельности.

Как писал портал rns.online, в минувшую среду глава ФСБ РФ Александр Бортников заявлял, что ведомство рассчитывает на совместную работу с зарубежными спецслужбами для организации контртеррористической защиты мероприятий Чемпионата мира по футболу.