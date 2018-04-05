Волонтеров ЧМ-2018 проверят на причастность к терроризму
Министерство внутренних дел России проверит волонтеров Чемпионата мира-2018 на их причастность к террористической деятельности.
По словам заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова, в настоящее время через обмен информацией между органами МВД, спортивными федерациями и клубами болельщиков формируются данные по группам риска. В частности, проводятся мероприятия по проверке каждого кандидата в волонтеры на предмет причастности к экстремистской и террористической деятельности.
Как писал портал rns.online, в минувшую среду глава ФСБ РФ Александр Бортников заявлял, что ведомство рассчитывает на совместную работу с зарубежными спецслужбами для организации контртеррористической защиты мероприятий Чемпионата мира по футболу.
Напомним, матчи ЧМ-2018 по футболу состоятся в период с 14 июня по 15 июля. Они пройдут в 11-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.