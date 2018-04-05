В Уфе завели новое дело на дельцов с «Дуслык-строя»

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции столичного правления полиции выявили факт мошенничества со стороны руководства одного из жилищно-строительных кооперативов. Об этом сообщается на сайте МВД по РБ.

Как удалось установить Медиакорсети, речь идет об Андрее Чеботареве и Разифе Абдрашитове, которые, став руководителями ЖСК, привлекали в кооператив граждан и принимали деньги наличными, якобы для нужд строительства многоквартирного дома по улице Менделеева, 124/1 в Уфе.

Под различными предлогами коммерсанты просили граждан отдавать им деньги наличными, а не перечислять их на расчетный счет жилищно-строительного кооператива. Как выяснили оперативники, на самом деле подозреваемые присваивали деньги пайщиков кооператива себе.

Таким образом, он завладели суммой более 7 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, один из злоумышленников подозревается в другом факте мошеннических действий в особо крупном размере. По предварительным данным, жительница города Уфы заключила договор с руководителем ЖСК с целью приобретения жилья, но в результате мошенничества осталась без денег и квартиры, потому что она была уже продана другому человеку.