В Башкирии вдова ветерана войны получила право на жилье спустя 4 года

Прокуратура г. Октябрьский провела проверку по обращению вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Женщина проживала в частном деревянном доме, которому более 60 лет. В нем уже разрушился фундамент, сильно деформировались брусья, прогнили перекрытия, протекала канализация. Из-за трещин в доме было постоянно холодно.

Несмотря на это, в 2014 году межведомственная комиссия признала дом пригодным для проживания. Женщина тщетно пыталась добиться от чиновников пересмотра решения, но не смогла.

В целях восстановления её прав прокуратура внесла главе городской администрации представление об устранении нарушений законодательства.

Только после прокурорской проверки дело удалось сдвинуть с мертвой точки и дом все-таки признали пригодным для проживания.