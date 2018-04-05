В Башкирии прокуратура снова прикрыла филиалы секты «Орда»

Суд запретил деятельность еще двух филиалов религиозной секты «Орда» на территории Башкирии.

По искам прокуратуры республики суд запретил деятельность новых филиалов религиозной секты «Орда», которые базировались в разных концах республики – в квартире в Октябрьском районе Уфы и в частном доме в селе Абзаково в Белорецком районе.

Как отметили в прокуратуре, учение данной организации основывается на смешении ритуалов традиционных религий и поклонения предкам и, по сути, является аналогом религиозного течения «Ата Жолы» («Путь предков»), деятельность которого запрещена в Казахстане с 2009 года.

Сектанты диагностировали у посетителей различные заболевания, информацию о которых они якобы получали от духов умерших, и обещали чудесное исцеление в случае посещения от 10 до 30 сеансов лечения, которое заключалось в поклонении предкам, употреблении «святой воды», окуривании и «камчевании» (ритуальные удары плеткой). За это пациенты вносили добровольные пожертвования.

При этом пациентам рекомендовалось не обращаться за помощью в медицинские учреждения и не принимать никакие медикаменты.

Для открытия целительского дара гражданам предлагалось совершить паломничества к «могилам святых предков» как на территории республики, так и в Казахстане.

По заключению экспертов, обряды включали психотехнологии с манипуляцией сознанием, внушением и запугиванием. Эти методы психологического воздействия могли оказать негативное влияние на здоровье человека.