Социологи: средней семье из России нужно 75,9 тыс рублей в месяц для жизни

Об этом говорят результаты социального опроса, проведенного специалистами исследовательского холдинга «Ромир».

Опрос показал, что более 21% семей, то есть каждая пятая ячейка общества, готова «нормально» прожить при совокупном бюджете в 20-45 тысяч рублей в месяц. Свыше половины семей (66%) считают, что для «нормальной жизни» им требуется 45-120 тысяч рублей. Другие 13% респондентов заявили, что семья из трех человек может прожить нормально на сумму в среднем свыше 120 тысяч рублей в месяц.

Как сообщил портал rns.online, в целом, средняя российская семья желает иметь ежемесячный доход в 75-900 тысяч рублей. При этом жители больших городов, как всегда, выдвигают повышенные материальные требования по сравнению с проживающими в малых населенных пунктах.

Как показал опрос, граждане, проживающие в городах-миллионниках, в среднем претендуют на доход в 91,6 тысяч рублей в месяц для обеспечения «нормального уровня жизни». При этом в полумиллионниках аналогичный показатель составляет уже 80,2 тысячи рублей, а в городах-стотысячниках до 75 тысяч рублей. Для сельских жителей, по их словам, хватит и суммы в 61,5 тысяч рублей на семью ежемесячно.