Русгидро упразднит управляющую малыми ГЭС «дочку» в Дагестане

Известно, что эту компанию создавали для управления малыми ГЭС в республике Дагестан.

Представители компании отметили, что Совет директоров одобрил прекращение участия «Русгидро» в АО «МГЭС Дагестана». Компания дала поручение своим представителям в органах управления общества одобрить ликвидацию своей дочерней компании, написал портал rns.online.

Как пояснили в «Русгидро», сейчас компания «МГЭС Дагестана» прекратила финансово-хозяйственную деятельность. В связи с этим, была запланирована ликвидация акционерного общества.