Русгидро упразднит управляющую малыми ГЭС «дочку» в Дагестане
Сегодня, 15:29Общество
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Советом директоров «Русгидро» было принято решение о ликвидации дочерней компании «МГЭС Дагестана».
Известно, что эту компанию создавали для управления малыми ГЭС в республике Дагестан.
Представители компании отметили, что Совет директоров одобрил прекращение участия «Русгидро» в АО «МГЭС Дагестана». Компания дала поручение своим представителям в органах управления общества одобрить ликвидацию своей дочерней компании, написал портал rns.online.
Как пояснили в «Русгидро», сейчас компания «МГЭС Дагестана» прекратила финансово-хозяйственную деятельность. В связи с этим, была запланирована ликвидация акционерного общества.
Напомним, Амсарская, Шиназская и Аракульская малые ГЭС общей установленной мощностью в 3,8 МВт, ранее принадлежали «МГЭС Дагестана». Но в 2013 году их приобрела компания «Русгидро».
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