Генпрокуратура заявила о нарушениях закона об инсайде на Московской бирже

Сообщается, что в ходе проверочных мероприятий Центробанк установил факты ненаправления инсайдерами, которые являются сотрудниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В ряде случаев подобные уведомления были предоставлены с нарушением срока более чем на 1,5 года.

Как написал портал rns.online, также были обнаружены случаи использования сотрудниками биржи запрещенного софта для организации доступа к торгам. Помимо этого, в списки инсайдеров биржи не включили членов ревизионной комиссии. В обществе не было подразделения или должностного лица, которое бы контролировало соблюдение требований законодательства.

По итогам проверки Московскую биржу привлекли к административной ответственности. Организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение.