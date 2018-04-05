Генпрокуратура заявила о нарушениях закона об инсайде на Московской бирже
Банк России по инициативе Генеральной прокуратуры РФ провел проверку, в процессе которой обнаружил нарушения законов об инсайде на Московской бирже.
Сообщается, что в ходе проверочных мероприятий Центробанк установил факты ненаправления инсайдерами, которые являются сотрудниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В ряде случаев подобные уведомления были предоставлены с нарушением срока более чем на 1,5 года.
Как написал портал rns.online, также были обнаружены случаи использования сотрудниками биржи запрещенного софта для организации доступа к торгам. Помимо этого, в списки инсайдеров биржи не включили членов ревизионной комиссии. В обществе не было подразделения или должностного лица, которое бы контролировало соблюдение требований законодательства.
По итогам проверки Московскую биржу привлекли к административной ответственности. Организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение.
Со стороны Центробанка инсайдерам были направлены предписания, а Московской бирже письмо, где говорится о необходимости в будущем предотвратить подобные нарушения.