В Уфе вместо торгового центра построят парковку

В настоящий момент горсовет Уфы уже согласовал проект межевания и планировки квартала в Октябрьской районе. Авторы проекта освободившиеся 15 гектаров предлагают поделить на два квартала.

В первом квартале находится пять жилых домов, уточняет Ufatime.ru, высотой от 12 до 24 этажей. Новые многоэтажки строить не будут, свободный участок займет детский многофункциональный центр на 600 мест. На пересечении с бульваром Давлеткильдеева построят поликлинику, которая будет принимать до 500 пациентов за смену.