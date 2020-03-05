В Уфе вместо торгового центра построят парковку
5 марта, 12:04ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Новый паркинг появится на площади 15 гектаров между улицами Комсомольской, Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова и бульваром Давлеткильдеева.
В настоящий момент горсовет Уфы уже согласовал проект межевания и планировки квартала в Октябрьской районе. Авторы проекта освободившиеся 15 гектаров предлагают поделить на два квартала.
В первом квартале находится пять жилых домов, уточняет Ufatime.ru, высотой от 12 до 24 этажей. Новые многоэтажки строить не будут, свободный участок займет детский многофункциональный центр на 600 мест. На пересечении с бульваром Давлеткильдеева построят поликлинику, которая будет принимать до 500 пациентов за смену.
Во втором квартале сейчас находится электроподстанция «Ишимская» и полугодовой торговый центр «Космопорт». Торговый центр снесут и построят парковку на 498 мест.
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