В Уфе сотрудница фирмы начислила сама себе более миллиона рублей
5 марта, 13:02ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Сейчас 31-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящий момент против нее утверждено обвинительнойе заключение прокуратурой Калининского района.
Следователи считают, что во время работы финансовым специалистом в компании «РУСДЖАМ-УФА» фигурантка уголовного дела начисляла себе в период с 2013 по 2016 год дополнительные деньги к зарплате.
Чтобы подтвердить операцию она прикрепляла цифровую подпись директора и отправляла фиктивные поручения в банк. Общий ущерб предприятию оценивается в размере 1 млн рублей.
Свою вину женщина признала полностью и возместила причиненный ущерб.
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