В скандальном роддоме в Башкирии родился первый младенец

Руководитель региона Радий Хабиров сообщил в социальных сетях, что в многострадальном роддоме в Белебее, реконструкция которого завершилась скандалом, родился первый младенец. Напомним, в 2013 году в учреждении делали реконструкцию, когда же она завершилась были найдены многочисленные нарушения.

Рожениц долгое время отправляли в Бижбуляк, Уфу, Октябрьский и Приютово, позже Хабиров поставил на исправление ошибок срок до конца 2019 года.

«Этому малышу сегодня радуемся вместе со всем Белебеем! Он сегодня родился первым после окончания многострадального ремонта белебеевского роддома. Роддом в Белебее не работал с 15-го года, когда после некачественного ремонта начались долгие суды-пересуды… Для рожениц, которых много в большом городе, это было форменным издевательством», – прокомментировал глава республики.